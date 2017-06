Si svolge venerdì sabato e domenica Firenze Rocks, il festival alla Visarno Arena con Aerosmith e Placebo nella giornata del 23, Eddie Vedder e Glen Hansard il 24 e Prophets of Rage e System of a Down nella giornata del 25.

Dopo l'annullamento del tour dei Cranberries, il cartellone è stato completato con la presenza di Samuel il 24 (non senza polemiche sui social: il cantante dei Subsonica inizialmente sembrava dovesse esibirsi dopo Hansard e prima di Vedder, poi saggiamente è stato spostato prima). Ecco tutte le informazioni complete per la giornata.

GLI ORARI e la SCALETTA

23 giugno

Aerosmith 21:00

Placebo 19:00

Dj Ringo & Dj Toky 18:15

Deaf Havana 17:30

Jack Lukeman 16:15

Soviet Soviet 15:20

24 giugno

Eddie Vedder 22:35

Glen Hansard 20:50

Samuel 19:20

Dj Ringo & Dj Toky 18:35

Eva Pevarello 18:10

Altre Di B 17:15

25 giugno

System Of A Down 21.00

Prophets Of Rage 19.00

Dj Ringo & Dj Toky 18.15

Don Broco 17.30

Mallory Knox 16.30

Appaloosa 15.45

Orari di apertura

Ore 10:00: Apertura sportelli per il ritiro dei biglietti acquistati su TicketOne

Ore 11:00: Apertura sportelli per la cassa Vendita

Ore 12:00: Apertura sportelli per il ritiro degli Accrediti

Ore 12:00: APERTURA CANCELLI

Igni giorno sarà possibile ritirare solo ed esclusivamente i biglietti della stessa giornata.

queste le mappe dell’area

INFO GENERALI: ACCESSI, LOGISTICA, STRUTTIRE

Dalla mattina a fine spettacoli, saranno in funzione tre punti informazione aggiuntivi oltre a quello, sempre presente, di piazzale delle Cascine: in piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del parco delle Cascine, in prossimità dei parcheggi bus e moto), in viale degli Olmi (in prossimità dell’ingresso giallo) e in via delle Cascine (in prossimità dell’ingresso rosso). Le attività commerciali, food & drink all’interno della Visarno Arena accetteranno solo token, acquistabili presso le casse all’interno della venue. I token non saranno utilizzabili per il merchandising. E’ presente un’aerea bambini e un guardaroba.

Non si possono portare:

Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt (dimensioni di un piccolo zainetto), bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…), trombette da stadio armi, materiale esplosivo, artivizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene bevande alcooliche, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica, animali, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, strumenti musicali penne e puntatori laser, droni e aereoplani telecomandati, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, videocamere, gopro, ipad e tablet, power bank, biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, oggetti atti ad offendere. Forze di polizia e addetti alla sicurezza eseguiranno controlli, sia all’interno che all’esterno della Visarno Arena.

Acessi e traffico

La Visarno Arena si trova all’interno dell’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, la principale area verde di Firenze. La struttura si trova a due chilometri dalla Stazione SMN. Con i mezzi, si raggiunge dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella con la linea Ataf 17 in direzione Cascine. Tempo medio di percorrenza 15 minuti. Per le Moto: parcheggio riservato in piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del parco delle Cascine. Per le bici: èarcheggio in prossimità del piazzale delle Cascine, a pochi metri dall’ingresso verde della Visarno Arena. A: da piazza Stazione, via della Scala (direzione Porta al Prato), viale Fratelli Rosselli (direzione Cascine), piazza Vittorio Veneto.

Per le auto, le informazioni di parcheggio per le auti e tutte le altre informazoni sull'area sono qua.