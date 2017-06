Una rockstar in Campidoglio: oggi, mercoledì 21 giugno, il frontman degli U2 ha fatto visita ai leader del Congresso degli Stati Uniti d'America, sulla collina di Capitol Hill, a Washington.

Bono ha voluto incontrare anzitutto lo staff di Steve Scalise, il deputato repubblicano che lo scorso 14 giugno è stato ferito ad Alexandria durante l'allenamento della squadra di baseball composta da esponenti del partito repubblicano da parte di un attivista democratico pro Sanders. Scalise è ancora ricoverato, ma secondo gli ultimi aggiornamenti non sarebbe più in condizioni critiche: Bono ha firmato un biglietto di auguri di pronta guarigione per il deputato, come testimoniano un paio di scatti pubblicati dallo staff di Scalise sui social.

Bono met with #TeamScalise staff today, and signed get-well-soon cards for Steve and Capitol Police. pic.twitter.com/ypHTT1bK5q — Rep. Steve Scalise (@SteveScalise) June 21, 2017

Dunque, il cantante, da sempre piuttosto attivo dal punto di vista politico, ha incontrato i leader del Congresso per parlare degli investimenti degli Stati Uniti in aiuti esteri e capire come si muoverà in tal proposito il nuovo presidente Donald Trump con il fiscal year del 2018. Solo qualche settimana fa, lo ricordiamo, Bono aveva incontrato l'ex presidente George W. Bush e discusso sui tagli di budget di Trump e i programmi di prevenzione dell'AIDS.