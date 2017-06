Quando Charice Pempengco cominciò a farsi conoscere in giro per il mondo per le sue doti vocali, era appena una ragazzina: pubblicò i suoi primi videoclip su YouTube nel 2007, quando aveva appena quindici anni. In breve tempo, tutti si accorsero di lei e della sua voce, dall'estremo oriente agli Stati Uniti, passando per l'Europa. Anche il pubblico italiano ne restò affascinato: nel 2009 la cantante filippina fu ospite di Antonella Clerici al talent show per bambini di Rai1 "Ti lascio una canzone" e diede prova del suo talento sulle note di canzoni come "Listen" di Beyoncé, "My heart will go on" di Céline Dion e "I will always love you" e "I have nothing" di Whitney Houston. Sempre nel 2009 si diffuse pure la notizia secondo la quale Michael Jackson, colpito dal talento della cantante, avrebbe voluto ospitarla nei suoi concerti - poche settimane dopo, però, Jackson morì.

Nel 2010, mentre negli Stati Uniti andavano in onda gli episodi della seconda stagione della serie tv "Glee" (con la cantante filippina ospite di tre puntate), Charice tornò in Italia come ospite di un altro talent show per bambini, "Io canto": si esibì sulle note di "Adagio" di Lara Fabian. "Se proprio dovessi trovare una nuova interprete, punterei su Charice, una ragazza delle Filippine che a soli 17 anni è una vera forza della natura. Ne sentiremo parlare", disse di lei Andrea Bocelli.

L'ultimo album in studio della cantante è uscito nel 2013: da allora, Charice ha fatto perdere un po' le sue tracce. Nel 2014 tornò in tv, negli Stati Uniti, per annunciare - durante un'ospitata al programma di Oprah Winfrey: "La mia anima è maschile". E ora, tre anni dopo quell'intervista, torna sulle scene, ma con un nuovo nome (e un nuovo look). Non più Charice Pempengo, ma Jake Zyrus. Non più i capelli lunghi e liscie il volto un po' rotondo, ma capelli corti e lineamenti più marcati.

La cantante ha annunciato la novità ai suoi fan su Twitter: "Il mio primo tweet come Jake. Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento. Non permetterò a nessuno di rovinare la mia felicità", ha scritto.

My first tweet as Jake. Overwhelmed. Saw all your love comments and I'm so happy. Finally. I love you, everyone and see you soon. — Jake Zyrus (@jakezyrus) June 20, 2017