Due mesi fa era stata aggiunta su Messenger, l'applicazione di chatting di Facebook, una funzione che permetteva agli utenti di cercare canzoni e condividerle con i propri amici. Ora, arriva un'altra novità legata a Spotify e Facebook: la piattaforma di streaming e il popolare social network hanno infatti attivato una nuova funzione che permette di creare playlist mentre si chatta insieme agli amici.

Per attivare questa funzione bisogna anzitutto selezionare l'estensione Spotify su Messenger, mentre si sta chattando in un gruppo, cliccando sul bottoncino con il segno "+" in basso a sinistra, nella chat. A questo punto, bisognerà scegliere l'estensione Spotofy e selezionare "Create group playlist". Gli utenti potranno creare playlist, scegliere un nome per la playlist e aggiungere canzoni (è tutto spiegato in questa gif animata). Ma solo gli utenti di Spotify saranno abilitati a questa nuova funzione.