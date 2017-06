Il duo dance parigino ha aiutato una giovane band australiana (ma residente a Berlino) a scrivere e produrre un brano: la favola musicale è stata raccontata dai Parcels, originari degli antipodi ma di stanza nella capitale tedesca, a Billboard.

Il gruppo, lo scorso anno, si stava esibendo in un piccolo locale parigino in quella che era la loro prima esibizione sulle sponde della Senna: "Sul palco ce la stavamo mettendo tutta e il pubblico l'aveva capito", hanno raccontato loro, "La temperatura si è alzata e la gente ha iniziato a ballare. Per quel poco che ne sappiamo, a un certo punto solo entrati loro. E quello che stavamo suonando gli è piaciuto".

"Loro" sono Thomas Bangalter e Guy-Manuel Homem Christo, meglio conosciuti come Daft Punk: rimasti così coinvolti dallo show della band australiana, i Daft Punk hanno deciso di dare una mano, per quanto possibile, ai giovani colleghi. Il risultato? Questo:

Il brano "Overnight" è stato scritto e prodotto con la collaborazione del duo di "Get Lucky", che fino ad oggi aveva collaborato solo con star già ampiamento riconosciute sul panorama internazionale come, tra gli altri, Kanye West, The Weeknd e Pharrell Williams.