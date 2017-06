Le leggende del folk britannico Fairport Convention torneranno in azione dal vivo per festeggiare il cinquantesimo anno di attività il prossimo 12 agosto, in occasione della serata finale della Fairport’s Cropredy Convention, festival musicale che ogni anno raduna nel piccolo centro dell'Oxfordshire i devoti della band di "Liege & Lief".

Della partita saranno Richard Thompson, che si esibirà sia come solista - giovedì 10 agosto - che insieme alla sua vecchia band, oltre che Ashley Hutchings, Judy Dyble e Iain Matthews, anche loro nel cast dell'evento sia in veste solista che in seno al gruppo. Non mancheranno nemmeno Dave Mattacks, che suonerà la batteria sia con Thompson che con la band, Maartin Allcock, in seno ai Fairport Convention tra il 1985 e il 1996, che accompagnerà il gruppo a chitarra e tastiera in una selezione di brani, Tom Farnell, Bob Brady e Roger Burridge.

"La serata di sabato [12 agosto] sarà quella con più elementi del gruppo presenti contemporaneamente mai tenuta", ha precisato il bassista Dave Pegg, presente nella formazione attuale del gruppo insieme a Simon Nicol, Ric Sanders, Chris Leslie e Gerry Conway.

Tra gli altri nomi in programma all'edizione 2017 della Fairport’s Cropredy Convention figurano quelli di Marillion, Trevor Horn Band, Divine Comedy, Quill, Petula Clark e Dougie MacLean.