La Società Italiana Autori ed Editori ha reso noti oggi i dati contenuti nella nuova edizione dell'Annuario dello Spettacolo, studio che, di dodici mesi in dodici mesi, analizza l'andamento - in termini di offerta, affluenza, spesa al botteghino e volume d'affari complessivo - delle attività culturali in Italia.

Mentre considerando tutti i comparti i dati evidenziano un consolidamento generale nel settore dello spettacolo tricolore, meno positivo è il bilancio dell'attività della musica dal vivo tra il gennaio e il dicembre del 2016: se, infatti, i dati raccolti da SIAE evidenziano un aumento complessivo dell’offerta di spettacoli (+0,50%, dovuto soprattutto al maggior numero di eventi organizzati per i concerti classici, in crescita del 2,87%) dall'altro il settore della musica leggera (pop, rock, dance eccetera) ha fatto segnare una flessione dell'offerta dello 0,73%. Il dato, negativo ma di per sè non catastrofico, di è riverberato su tutto il settore "popular": il numero degli spettatori di spettacoli musicali a pagamento è sceso dell’1,35%, con una riduzione della spesa al botteghino dell’1,68%. Coerenti sono stati i valori fatti registrare dagli altri indicatori: la spesa del pubblico si è ridotta del 2,12%, e il volume d'affari ha avuto una contrazione del 2,06%. E' da osservare, tuttavia, come in occasione di spettacoli musicali dal vivo che non prevedano un ingresso a pagamento, nel solo 2016 sia stato rilevato un nettissimo aumento di presenza di pubblico, aumentato di ben 33 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Molto interessante, infine, è il dato registrato alla voce "concertini", cioè eventi di musica dal vivo - live set o dj set - ospitati da strutture (club, ristoranti, locali, spazi all'aperto) considerati minori rispetto ai grandi live a pagamento: nel 2016 il settore si è rivelato il primo in assoluto - davanti a sport e cinema - per presenze e spesa del pubblico, cedendo il passo al grande schermo solo per numero di spettacoli e allo sport per volume d'affari. Ma non è tutto oro quel che luce: nonostante i 78,3 milioni di partecipanti contro i 75,8 milioni registrati nel 2015 si è comunque registrata una diminuzione dell’offerta di spettacoli (-1,29%). Gli indicatori economici, poi, sono rimasti tutti in territorio negativo: la spesa al botteghino è scesa del 2,87%, la spesa del pubblico ha avuto una contrazione dello 0,85% ed il volume d'affari si è ridotto dell’1,08%.

Riguardo i maggiori successi al botteghino nel settore della musica dal vivo, lo show campione di incassi nel 2016 è stato quello di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma del 16 luglio, con 57.730 paganti, mentre quello più frequentato è stata la prima delle due date di Liga Rock Park, quella del 24, che ha visto 74.052 spettatori radunarsi all'Autodromo Nazionale di Monza davanti al palco di Luciano Ligabue.