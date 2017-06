Da venerdì 23 giugno DJ Jad ritorna con gli Articolo 31 2.0 con il singolo “Domani...refresh”(etichetta Joe&Joe srl). Una versione “refresh” che oltre ad anticipare l'album previsto in autunno, sarà presentata in ogni tappa del tour nazionale.

Dice DJ JAD “spiazzerà e sorprenderà il nostro pubblico”. Il progetto ha ufficialmente preso il via a Bologna lo scorso 1° maggio. Jad è accompagnato in questa avventura da una crew di sei elementi, quattro musicisti e due voci, una femminile ed una maschile.

Il comunicato stampa dice che il progetto di DJ JAD per i “nuovi” Articolo 31 non parte dall’idea di un nuovo front-man che sostituisca J-Ax ed il ruolo che lo stesso ha rappresentato per il passato e l’importanza del gruppo, ma nasce dal principio che questo progetto possa crescere attraverso sempre nuove collaborazioni a secondo dell’esigenza artistica del momento. Alla base c’è il bisogno profondo di DJ JAD di rimettersi in gioco per gli ideali da sempre sostenuti e per la sua visione della musica nel rispetto della storia di un “marchio”, che ha assunto oggi una dimensione nuova e moderna.

In coda puoi vedere il trailer del tour e i video in cui J-Ax e Jad espongono la loro versione della storia Articolo 31 e Articolo 31 2.0.

Queste le prossime date del tour al momento confermate:

30 giugno – Solarussa (OR)

08 luglio – Samugheo (OR)

05 agosto – Valentano (VT)

06 agosto – Civita di Oricola (AQ)

07 agosto – Anagni (FR)

09 agosto – Sanluri (CA)

10 agosto – Laigueglia (SV)

14 agosto – Capo D’Orlando (ME)

15 agosto – Laviano (SA)

18 agosto – Giurdignano (LE)

02 settembre – Lodè (NU)

03 settembre – Carpignano (AV)