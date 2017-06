Scambio di gentilezze tra frontman. Nello specifico tra Corey Taylor (Slipknot/Stone Sour) e Chad Kroeger (Nickelback). Ma, andiamo con ordine.

Quest’ultimo battibecco - i due non si sono mai molto amati - è iniziato a causa di un'intervista nella quale Kroeger afferma che gli Stone Sour ‘cercano di essere i Nickelback’: "Sono bravi, ma non così bravi come i Nickelback. Sembrano una versione light dei Nickelback." Aggiungendo che deve ancora ascoltare una canzone di successo degli Stone Sour. E in un altro passo si chiedeva perché gli Slipknot dovessero indossare delle maschere sul palco.

Non si è fatta attendere la risposta di Taylor che intervistato dice: "Sto cercando di capire cosa avrei dovuto rispondere, perché è molto divertente. Non so in quale pianeta vive. Sembrerebbe il pianeta Kroeger e ci deve essere della buona erba, perché è un idiota". Taylor continua dicendo: “Non devo dire niente. Non è una persona gradita. Può dire quello che vuole. Quello che so è che io sono stato votato ‘il più sexy del rock’ indossando una maschera. Lui è stato votato due volte ‘il più brutto del rock’ senza indossarne una”. Ha poi aggiunto che non ha problemi con gli altri membri dei Nickelback: “Amo tutti i ragazzi di quella band. Amo Mike Kroeger. Esco con loro. E’ solo con ‘Face like a foot’ che proprio non vado d’accordo. Ha la faccia come un piede, o mi sbaglio? Quindi, ragazzo, mettiti a letto con il tuo cuscino di Hello Kitty e taci!”