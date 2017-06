Sessantaseimila copie vendute in una sola settimana e un futuro da nuovi salvatori del rock, eppure i Royal Blood preferiscono sentirsi liberi di spaziare e sperimentare con la loro strumentazione ridotta all'osso con basso e batteria. Per il nuovo album "How did we get so dark?" hanno preferito guardare al mondo hip hop per trovare la giusta quadratura del proprio sound, con un risultato che non rinnega il passato ma che guarda ben oltre la formula del casino a tutti i costi.

L'ispirazione principale è infatti arrivata da lontano, attingendo al bacino R&B e hip hop e cercandone di catturare l'essenza di quei groove così intriganti che, a detta del gruppo stesso, al giorno d'oggi solo questo genere di produzioni riesce a permettersi perché più innovative e sicuramente più coraggiose di tanto rock che gira intorno.

