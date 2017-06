Uscirà il 22 settembre, pubblicata dalla benemerita etichetta Rhino, un'antologia della ormai quasi trentennale carriera da solista di Brian Wilson, il leader dei Beach Boys. La raccolta, intitolata "Playback", conterrà diciotto brani, dei quali due inediti: uno scritto appositamente per l'occasione, "Run James run", e "Some sweet day", scritta da Wilson con Andy Paley per un progetto poi non andato a buon fine.

Gli altri sedici titoli provengono da nove degli album da solista del musicista. Ci saranno "Love and mercy" e altri tre brani tratti dall'esordio in proprio di Wilson, intitolato appunto "Love and mercy" e uscito nel 1988; brani tratti dai due album pubblicato da Wilson nel 2004, ""Gettin' In Over My Head" e "Brian Wilson Presents Smile", due brani registrati dal vivo al Roxy Theatre e "One kind of love", che Wilson scrisse per il film sulla sua vita del 2014, "Love and mercy", contenuto anche nel suo ultimo lavoro da solista, "No pier pressure".

Brian Wilson è in tour per festeggiare i cinquant'anni dall'uscita di "Pet sounds", e sarà in concerto a Perugia, nell'ambito di Umbria Jazz, il 15 luglio prossimo.