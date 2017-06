Il chitarrista degli Who Pete Townshend è stato colpito personalmente dalla tragedia dell’incendio alla Grenfell Tower a Londra nel quale sono morte oltre cinquanta persone (ma molte sono ancora disperse).

Il musicista londinese conosceva quattro famiglie che vivevano lì e sta attivamente dando una mano per supportare le persone coinvolte. Come riporta il Mirror, ha procurato un pianoforte a una ragazza che ha perso il suo nell’incendio e ha fatto alcune donazioni a favore dei familiari delle vittime, dice: “Conoscevo delle persone che vivevano in quell’edificio. Conoscevo quattro famiglie spagnole. Una madre ha perso la figlia, due ragazze erano in coma. Così ho cercato di aiutare quelle famiglie”.

Pete è cresciuto nella vicina Shepherd's Bush e fa parte degli Artists for Grenfell, il collettivo organizzato da Simon Cowell che pubblicherà un singolo benefico – che dovrebbe essere “Bridge over troubled water” di Simon & Garfunkel - per raccogliere fondi per aiutare coloro che sono stati colpiti da questa disgrazia. Dopo avere registrato al sua parte di chitarra ha dichiarato: “E’ fantastico. Vi prometto che vi piacerà. Quello che hanno fatto è grande”. Nel progetto è coinvolto anche il cantante degli Who Roger Daltrey.

Dice ancora Townshend: "Simon ci ha chiesto di far parte di questo progetto, abbiamo accettato anche perché questa è la zona in cui siamo cresciuti. Confina con il nostro quartiere. L'industria musicale è adatta a riunire le persone piuttosto che a dividerle. Molte cose che sono state affermate nell'ultima settimana penso siano state divisive, mentre la comunità sta cercando di stringersi insieme. È questo il proposito. La gente è politicizzata da ogni parte. Non si tratta di una parte o di un’altra, si tratta di riunirsi”.