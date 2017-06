Il 15 giugno del 2007 i White Stripes consegnavano al mercato quello che rimane, ad oggi, il loro ultimo album in studio, "Icky thump". Quale miglior modo per festeggiare il decimo anniversario dell'uscita del disco se non con una speciale riedizione?

Jack e Meg White hanno annunciato l'uscita di un'edizione deluxe di "Icky thump", in vinile. Questa nuova edizione conterrà, oltre al disco con le canzoni già incluse nell'edizione originale del 2007, anche altri due dischi con b-sided, outtakes e demo (nonché foto e illustrazioni).

Nel disco dedicato alle b-sides ci saranno anche alcune tracce prodotte da Beck, come "It's my fault for being famous", "Cash grab complications on the matter" e "Honey, we can't afford to look this cheap". "The red demos", invece, conterrà 11 demo registrate dal duo prima di "Icky thump".

Per acquistare questa speciale riedizione dell'album bisogna essere iscritti allo store del sito della Third Man. Ci si può iscrivere fino al 31 luglio: se non lo avete già fatto, affrettatevi - lo potete fare qui (dove trovate anche tutti i dettagli dell'uscita).