I Poveroalbert cominciarono a farsi conoscere quasi dieci anni fa, suonando pezzi dei Radiohead, con un nome diverso. In questi (quasi) dieci anni il percorso del gruppo ha portato i suoi componenti a mettere da parte le cover e a scrivere brani inediti in italiano, ispirati al suono del rock britannico. Negli ultimi anni hanno vinto alcuni contest e suonato con gruppi come Fast Animals and Slow Kids e Lo Stato Sociale: lo scorso 1° aprile è uscito il loro album d'esordio, "Ma è tutto ok". Nel disco è contenuta anche "Disparirò", che i Poveroalbert hanno suonato per Rockol in versione #NoFilter. La band, a proposito della canzone, ci ha spiegato:

"'Disparire' vuol dire raccogliere le proprie metà per farne qualcosa di nuovo e poi sparire. 'Ricominciare e sparire' sembra sempre la soluzione più semplice, ma senza capire prima ciò che conta davvero non serve a niente. La canzone parla della difficoltà di scegliere il vuoto in cui saltare. Per #nofilter l'abbiamo suonata in una versione molto diversa dall'originale, sia per arrangiamento che per struttura. Abbiamo girato il video in camera di Gianpaolo, il nostro cantante, perché il pezzo si presta benissimo ad essere suonato con il piano, e nella sua camera ce n'è uno a disposizione. Paolo, come sempre, era in tour con i GOMMA, ma la sua foto sul desktop del computer è stata altrettanto talentuosa ed espressiva.

E' la prima volta che suoniamo un pezzo del nostro disco in acustico e non nascondiamo di averci trovato gusto. Potremmo farne altri a breve".