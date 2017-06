L'avevano promesso nel video del Natale 2016: il 2017, un anno denso, e segnato non solo dalla celebrazione dei 30 anni di The Joshua Tree, ma anche dall'uscita entro l'anno di "Songs of expierience"

Il tour è partito a fine maggio a Vancouver, sta per arrivare in Europa, mentre il disco è stato ristampato in una versione espansa di 4 CD venerdì 2 giugno. Ma la band non si ferma: gli ultimi rumour danno un nuovo singolo in uscita già a luglio, e l'atteso e più volte rimandato album sugli scaffali il 1 dicembre.

A rilanciare la voce è il ben informato fan-site U2songs, che posta un'immagine: potrebbe essere la copertina del nuovo album: circola già da qualche settimana, dovrebbe essere stata scattata dal fotografo di fiducia Anton Corbijn. Ma questa nuova versione reca la scritta con la data "1 dicembre". Solo voci, specifica il sito, ma da "fonti che in passato si sono dimostrate affidabili." Il singolo arriverebbe a luglio, e in seguito riprenderebbe l'"Innocence+experience tour"

Non è specificato quale sarebbe il nuovo singolo: la band ha proposto dal vivo la nuova "The little things that give you away” in chiusura dei concerti, suonandola anche in TV. Ma potrebbe essere anche "You’re The Best Thing (About Me)", canzone indicata da Bono in una recente intervista all'Irish Times, e suonata ad un festival lo scorso anno dal Dj Kygo (in una versione remix). Tra i titoli che circolano per le canzoni del prossimo album, “Instrument Flying”, “Much More Better”, “Civilisation”, “Landlady”,“Red Flag Day”, “Get Out of Your Own Way”, “The Morning After Innocence”.