La passione per il rock (e per la batteria) si tramanda di padre in figlia: Harper Willow, una delle tre figlie di Dave Grohl nate dall'unione con Jordyn Blum (che il frontman dei Foo Fighters ha sposato nel 2003), qualche tempo fa ha espresso a suo papà il desiderio di imparare a suonare la batteria. Come poteva dirle di no, proprio lui che nel 1990 venne arruolato dai Nirvana come percussionista? E così la piccola Harper, che ha appena 8 anni, ha cominciato a prendere lezioni di batteria da papà Dave. E proprio il padre, qualche giorno fa, le ha chiesto: "Vuoi presentarti di fronte a 20.000 persone in Islanda e suonare?".

La piccola ha accettato la sfida e lo scorso venerdì, 16 giugno, ha tenuto quella che potrebbe essere considerata la sua prima esibizione di fronte ad un pubblico, quello del Secret Solstice Festival di Reykjavik, in Islanda. Papà Dave l'ha fatta salire sul palco, durante il concerto dei Foo Fighters, per suonare un classico: "We will rock you" dei Queen. Grohl l'ha introdotta così:

"Signore e signori, diamo il benvenuto alla nuova generazione... C'è un'altra Grohl ora alla batteria!".

Ecco il video della performance di Harper: