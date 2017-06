Arriva una nuova anticipazione video di "American Epic", il documentario a cui Jack White ha lavorato insieme al produttore T Bone Burnett e Robert Redford, in cui il già frontman dei White Stripes racconta la musica moderna e contemporanea (grazie alla sua passione filologica per i suoni, le fonti e le varie tecnologie della musica registrata). Dopo il duetto con Elton John sul vecchio blues "Two fingerz of whiskey" e quello con Nas su "One mic", Jack White ha ora pubblicato un video in cui interpreta - accompagnato da alcuni musicisti - un altro blues, "Matrimonal inclinations".

Le canzoni che fanno parte della colonna sonora del documentario sono state raccolte in un disco intitolato "The American Epic Sessions": tra i musicisti coinvolti ci sono anche gli Alabama Shakes, Willie Nelson e Beck. Il disco è uscito anche in vinile, per la Third Man Records dello stesso Jack White.