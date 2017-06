Prossimamente verrà pubblicata una riedizione dell'autobiografia di George Harrison, "I, me mine", scritta dall'ex chitarrista dei Beatles insieme a Derek Taylor (il portavoce del gruppo) e originariamente pubblicata nel 1980 (poi ristampata nel marzo del 2007). Come l'edizione del 2007, anche la nuova riedizione conterrà fotografie e testi di canzoni, alcuni inediti. Tra questi ci sarà anche il testo di una canzone che George Harrison aveva dedicato a Ringo Starr, suo ex compagno di band: la vedova, Olivia Harrison, ha ritrovato questo testo all'interno di un vecchio panchetto di un pianoforte in casa Harrison, nell'Oxfordshire.

In questo testo, il chitarrista si rivolgerebbe direttamente a Ringo Starr, dicendogli: "Hey Ringo, now I want you to know that without you my guitar plays far too slow. I've heard no drummer who can play it quite like you", vale a dire "Hey Ringo, adesso voglio che tu sappia che senza di te la mia chitarra suona troppo lentamente. Non ho ascoltato un batterista in grado di suonare come te".

A proposito del ritrovamento, Olivia Harrison ha detto:

"C'era una cartella nel panchetto e dentro ci ho trovato un foglio scritto a macchina per 'Hey, Ringo'. Penso l'abbia scritto intorno al 1970".

La vedova ha inoltre detto che probabilmente George Harrison aveva anche registrato la musica per il testo su un'audiocassetta e che il panchetto nel quale ha ritrovato il testo è lo sgabello sul quale Billy Preston (che suonò l'organo con i Beatles) si sedeva quando suonava con George". Olivia Harrison ha fatto avere una copia del testo a Ringo Starr, lo scorso febbraio, e ha detto: