Il tribunale di Milano, come già riportato, ha ordinato a Sony Music Italia di ritirare dai negozi e dalle piattaforme online l'ultimo album in studio dell'ex Pink Floyd, "Is this the life we really want?", in violazione del diritto d'autore: la copertina e il progetto grafico più in generale sarebbero un plagio delle opere dell'artista concettuale italiano Emilio Isgrò. E proprio l'artista, ora, commenta la decisione del tirbunale di Milano tramite una nota in cui dichiara:

"Quello che si è verificato è un plagio palese delle mie opere, in particolare delle opere esaminate dal Tribunale di Milano. Detto questo, e al di là di questo, Roger Waters è un artista che ammiro, e che mi piace molto. E magari, un giorno, avremo anche occasione di incontrarci".

Il provvedimento del tribunale di Milano "non esclude la commercializzazione" della musica "con diverse modalità esteriori", vale a dire con una copertina e un progetto grafico diverso. Per il prossimo 27 giugno è stata fissata un'udienza: in quell'occasione, Sony - che abbiamo contattato per un commento ufficiale, del quale rimaniamo in attesa - potrà opporsi al provvedimento.