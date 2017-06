La copertina e l'artwork (più in generale) dell'ultimo album in studio di Roger Waters, "Is this the life we really want?", sarebbe un plagio delle opere di Emilio Isgrò, artista italiano che, grazie al linguaggio artistico della "cancellatura", è considerato uno dei nomi più importanti dell'arte concettuale.

Gli estremi del plagio delle opere di Isgrò nella copertina e nell'artwork (libretto, disegni, raffigurazioni) sia del formato fisico (cd e vinile) sia del formato digitale del disco pubblicato appena lo scorso 2 giugno dall'ex membro dei Pink Floyd sono stati ravvisati - in via cautelare - dalla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano, che nella giornata di ieri, venerdì 16 giugno, ha emanato un decreto urgente per "impedire la propagazione dell'illecito".

Il tribunale ha dunque ordinato a Sony Music Italia, che distribuisce il disco uscito su etichetta Columbia Records, di cessare di commercializzare l'album di Roger Waters in violazione del diritto d'autore, ritirandolo dunque dai negozi e dalle piattaforme online. Scrive infatti il Corriere della Sera: "La sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano, presieduta da Claudio Marangoni, con un decreto urgente ha infatti ravvisato in via cautelare gli estremi del plagio delle opere di Isgrò nella copertina, nell’involucro, nel libretto illustrativo e nelle etichette del disco in vinile, del cd, del formato digitale e del merchandising del nuovo album dell’ex Pink Floyd, Is This the Life We Really Want?, e ha perciò ordinato alla Sony Italia (che distribuisce il disco prodotto dall’americana Columbia Records) di cessare di commercializzarlo in violazione del diritto d’autore. La giudice Silvia Giani bada a rimarcare di stare assumendo un provvedimento 'proporzionato' in quanto 'non esclude la commercializzazione' della musica 'con diverse modalità esteriori': ma poiché, per come è strutturato l’album, è impossibile scinderlo dal suo progetto di divulgazione, l’inibitoria del tribunale si traduce di fatto nell’ordine di toglierlo da negozi e piattaforme online". L'album, attualmente, è in realtà ancora disponibile nei negozi digitali come iTunes, su Amazon e anche in streaming.

Anche i testi presenti nel booklet, il libretto interno dell'album, sono stati scritti seguendo lo stile della "cancellatura" tipico di Emilio Isgrò, come potete vedere nelle immagini qui sotto:

Lo stesso tribunale ha fissato un'udienza per il prossimo 27 giugno: Sony potrà opporsi al provvedimento.

Le opere di Emilio Isgrò, classe 1937, non sono esposte solamente in Italia, ma anche all'estero. Eccone alcune: