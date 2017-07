Uno che ha messo in fila così tante canzoni importanti e di grande successo dovrebbe essere considerato un monumento della canzone. Però, un po’ per colpa dei cosiddetti “critici musicali”, un po’ per via di un caratterino per nulla accondiscendente agli andazzi (riascoltate “Feste di piazza”, “Signor censore” o “Cantautore”), un po’ infine perché a lui non piacerebbe essere bersaglio delle cacche dei piccioni, Edoardo Bennato continua ad essere controcorrente, a rifiutarsi di stare nel gruppo, a non schierarsi dalla parte più comoda, a non voler stare “in fila per tre”. E questo gli è costato assai, anche in termini di riconoscimenti di primogeniture (come quella di essere stato il primo artista italiano a riempire uno stadio).

Riascoltando anche solo una selezione delle canzoni più importanti di Edoardo Bennato siamo certi che converrete con noi sulla sua grandezza. (fz)

LEGGI ANCHE: EDOARDO BENNATO, 71 ANNI TRA AMORE E PROTESTA PER LA SUA TERRA, 11 CANZONI SU NAPOLI