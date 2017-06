Francesco Guccini annuncia il totale ritiro dalle scene: il 26 giugno il cantautore salirà sul palco del Carpi Summer Festival per un incontro con il giornalista Massimo Bernardini. Si tratterà, con molta probabilità, dell'ultima volta di Guccini su un palco, come lo stesso cantautore anticipa in un'intervista al Corriere della Sera: "Penso proprio che sarà l'ultima volta su un palco".

Tra il 2011 e il 2012 Guccini aveva deciso di non fare più concerti e di non pubblicare più dischi (l'ultimo album in studio, "L'ultima Thule", uscì proprio nel 2012). E così è stato, con un paio di eccezioni: la partecipazione a "Concerto per l'Emilia" nel giugno del 2012, il concerto di iniziativa benefica voluto e organizzato dai Nomadi per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia; e la raccolta "Se io avessi previsto tutto questo. La strada, gli amici, le canzoni", assemblata da Universal e pubblicata nel 2015.

Negli ultimi anni, il cantautore ha continuato a salire sui palchi, ma non per suonare: solo per raccontarsi e rispondere alle domande dei giornalisti. Nell'intervista al Corriere della Sera, Guccini dice che ha messo con la musica suonata anche in privato e che in autunno pubblicherà un nuovo libro, un giallo: