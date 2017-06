In attesa di spedire nei negozi il loro nuovo disco, l'EP "Kaleidoscope", che uscirà in formato digitale il 14 luglio e in formato fisico il 4 agosto, Chris Martin e compagni offrono ai loro fan una nuova anticipazione di questo mini-album: dopo "Something just like this", i Coldplay hanno infatti pubblicato il nuovo singolo (e il relativo lyric video), "All I can think about is you".

La band aveva già fatto ascoltare "All I can think about is you" dal vivo, durante un concerto tenuto lo scorso aprile a Tokyo. Il brano, scritto dai quattro componenti della band, Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland e Will Champion, è stato prodotto da Rik Simpson, Daniel Green e Bill Rahko.