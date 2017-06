L'ex Hannah Montana è tornata a vestire gli abiti di scena per un esperimento - per la verità non troppo originale - escogitato dagli autori di Jimmy Fallon: Miley Cyrus, per dimostrare di poter sfuggire alla propria fama mescolandosi ai cittadini senza essere riconosciuta ha indossato una vistosa parrucca nera e ha iniziato a fare busking nella metropolitana di New York.

I due si sono prodotti in una rilettura del classico di Dolly Parton "Jolene", noto ai più per la cover che ne fecere i White Stripes nel 2004: una volta "smascherata", la cantante ha offerto al pubblico (nel frattempo diventato decisamente numeroso) l'esecuzione di "Party in the U.S.A.", cavallo di battaglia originariamente inserito in "The Time of Our Lives" del 2009.