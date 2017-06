In assenza di notizie relative all'eterno scontro diretto tra i due fratelli che diedero vita a una delle band simbolo della scena rock britannica degli anni Novanta, le testate d'oltremanica non ci fanno mancare nemmeno oggi l'aggiornamento quotidiano sulle vicissitudini dei Gallagher, per una volta presi "singolarmente" e non in coppia.

Liam, che nelle ultime ore ha chiuso definitivamente ad ogni possibile eventualità di reunion del suo vecchio gruppo - opzione, questa, a onor del vero già esclusa a priori dal fratello da diversi anni - pare stia avendo qualche intoppo nella promozione del suo album di debutto da solista, "As You Were": secondo quanto osservato da diverse testate britanniche, il simbolo apripista del cantante - "Wall of Glass" - sarebbe stato boicottato dalla prima emittente radiofonica della BBC. Il servizio pubblico britannico, che non si lascia condizionare e non prova timore reverenziale nei confronti di nessuno, ufficialemente non ha commentato la voce, ma il Sun sarebbe riuscito a contattare una gola profonda - ovviamente anonima - informata sui fatti: "Sarà anche stato una grande icona rock negli anni Novanta, ma agli ascoltatori più giovani semplicemente non interessa. Hanno anche proposto l'anteprima della canzone alla radio, nella speranza di conquistare il loro supporto, ma non c'è stato nulla da fare: 'Wall of Glass' è stato semplicemente giudicato sotto gli standard richiesti per essere inseriti nella programmazione ordinaria".

Alla (presunta) sberla rifilata dal servizio pubblico inglese a Liam, corrisponde quella (reale) assestata dall'alfiere dell'outlaw country Steve Earle a Noel. intervistato dal Guardian, il sessantaduenne autore di Ft. Monroe, Virginia, non ha avuto parole tenere per la mente degli Oasis: