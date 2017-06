23,00 Il set principale si è chiuso con "Bodysnatchers". Al rientro Thom chiede, in italiano: "Tutto bene? Ne vuoi ancora?", e si rimette al pianoforte, mentre sul palco compare un occhio gigante.

22,40 Aggiornamento scaletta:

Everything in its right place

Let down

Bloom

Weird fishes/Arpeggi

Idioteque

22,35 Ancora giochi a tre di chitarre per "Weird fishes" / "Arpeggi": il pubblico tiene il tempo con le mani.

22,30 "Bloom": duetto fra Jonny alla batteria e Thom Yorke.

ore 22,20 la scaletta, finora:

Daydreaming

Desert island disk

Ful stop

Airbag

15 step

Myxomatosis

Lucky

Pyramid song

ore 22,15 Il finale di "Everything..." è ipnotico; voci manipolate, Thom si alza dal piano elettrico e balla sul giro di basso.

ore 22,10 Boato enorme per "Everything is in its right place", il pubblico balla e canta a squarciagola.

ore 22,00 L'intreccio perfetto delle chitarre di Ed, Thom e Jonny su "Lucky" sfiora la poesia.

ore 21,55 Thom Yorke balla su "Mixomatosis", folla entusiasta.

ore 21,50 "Buona sera!". Thom Yorke saluta il pubblico in italiano. E partono le chitarre di "Airbag", salutate dall'ovazione del pubblico.

ore 21,35 per "Ful Stop" i tre schermi diventano blu e lampeggiano

ore 21,25 è iniziato il concerto dei Radiohead, la prima canzone è "Daydreaming".

ore 20,50 E' James Blake, il produttore musicista e DJ londinese, l'artista scelto dai Radiohead per aprire il loro concerto fiorentino. Eccolo sotto in una foto scattata pochi minuti fa sul palco delle Cascine del capoluogo toscano. Il set di James Blake, iniziato alle 19,45, è terminato alle 20, 45. Prima di lui si erano esibiti gli Junun, il side project di Jonny Greenwood dei Radiohead con il compositore israelo-indiano Shye Ben Tzur e la band The Rajasthan Express.

ore 20,30 Sta per iniziare a Firenze, al Parco delle Cascine, il primo dei due concerti italiani dei Radiohead (il secondo si terrà venerdì 16 a Monza). Troverete qui, in costante aggiornamento, informazioni e immagini in diretta dal nostro inviato.