Si è appena conclusa, al Parco delle Cascine di Firenze, la prima delle due date italiane dei Radiohead (la seconda si terrà a Monza venerdì 16 giugno nell'ambito dell’IDays Festival)

Ecco qui di seguito la scaletta dei brani eseguiti a Firenze dalla band britannica:

Daydreaming

Desert island disk

Ful stop

Airbag

15 step

Myxomatosis

Lucky

Pyramid song

Everything in its right place

Let down

Bloom

Identikit

Weird fishes/Arpeggi

Idioteque

The Numbers

Exit Music (for a film)

Bodysnatchers

Bis:

You and whose army?

2+2=5

There there

Paranoid android

Street spirit (Fade out)

Secondo bis:

Lotus flower

Fake plastic trees

Karma Police