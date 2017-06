Nick Cave and the Bad Seeds sono attualmente in tour per promuovere l'album "skeleton tree", uscito lo scorso anno e qui recensito da Rockol.

DI passaggio da New York Cave e la sua band sono stati ospiti in TV del Late Show di Stephen Colbert, e hanno suonato "Rings of Saturn", una delle tracce dell'album. Potete vedere qui il filmato.

Nick Cave sarà in Italia per tre date in novembre: il 4 a Padova, il 6 a Milano e l'8 a Roma.