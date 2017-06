L'eventuale ritorno in attività della band di "Definitely Maybe" è uno dei grandi classici che ciclicamente tornano a fare furore sulla stampa più o meno di settore, ma la vicenda legata a One Love Manchester che ha avuto - seppure indirittamente - i fratelli Gallagher ha rinverdito le speranze dei fan britannici: in molti, infatti, hanno sperato in una sorpresa al prossimo festival di Glastonbury - il festival all'aperto per definizione, nel Regno Unito - dopo le esternazioni dello stesso Liam a ridosso nella maratona benefica mancuniana, dove, seppur in modo molto misurato e freddo, aveva fatto cenno a "questioni in sospeso" relativamente alla reunion degli Oasis.

A piazzare i fan più ottimisti sotto la doccia aprendo il rubinetto dell'acqua fredda è stato però lo stesso Liam Gallagher, che - interrogato dal secondo canale radiofonico della BBC circa un'eventuale comparsata del fratello Noel durante il suo set programmato alla manifestazione guidata da Michael Eavis - ha spiegato senza mezzi termini: "Gli Oasis sono finiti molto molto molto tempo fa: so che la gente continua a credere che ci stiamo pensando [alla reunion] ma io e lui [Noel] non ci cerchiamo reciprocamente. Lui è il figlio di mezzo e io sono arrivato dopo, rovinandogli la festa. E poi ho un aspetto migliore, canto meglio e sono più figo di lui in tutto e per tutto".

"Noel vuole circondarsi di piccoli yes man che può assumere o licenziare quando gli pare e piace, ma con me non funziona. Non c'entra il fatto che l'abbia cercato o abbia sottolineato la mancanza di empatia che ha avuto con la gente di Manchester. Tutto ciò con me non ha niente a che fare. Gli Oasis sono finiti".

Tuttavia uno spiraglio simbolico che non escluda del tutto un'eventuale ripresa delle attività Liam l'ha lasciato: "Mai dire mai, vedremo come andranno le cose, ma adesso come adesso siamo a miliardi di anni luce dal farlo. Ma se ci sarà da farla [la reunion] io ci sarò".