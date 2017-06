Fedele alla linea (del trash), il trio milanese di "Entro in pass" ha reso disponibile oggi la clip abbinata al nuovo brano "Too Much": nel video gli elementi di Il Pagante sono affiancati da Antonio Razzi, senatore della Repubblica Italiana e personaggio televisivo (sia in prima persona che per interposta imitazione), che nella intro della clip discetta - in una finta intervista - sia di politica internazionale ("Ho risolto il rischio di conflitto nucleare globale inserendo Trump e Kim Jong-un in un gruppo Whatsapp") che di rap italiano ("Sono tutti bravi ragazzi").

Il senatore abruzzese ha debutta come cantante "in proprio" nel febbraio del 2015, quando online è stato pubblicato il video del brano "Famme cantà", in origine scritto da Paola Palma e Massimo Luca per Mattia Inverni e successivamente "girato" all'onorevole in forze nella colazione di Centro-Destra: