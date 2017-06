Il rapper newyorchese Nas e l’ex White Stripes Jack White hanno unito le forze per una riproposizione di "One Mic", canzone originariamente pubblicata sull’album di Nas del 2001 "Stillmatic".

Questo video è stato registrato per il film "The American Epic Sessions" (che ha come produttori esecutivi Jack White, T-Bone Burnett e Robert Redford). Nella clip White suona il pianoforte, mentre Nas rappa.

In precedenza White e Nas avevano già condiviso, sempre per il progetto “The American Epic Sessions”, una clip dove interpretavano il blues degli anni venti “On the road again”. Un paio di settimane fa, invece, White si unì a Elton John per “Two fingers of whiskey”.