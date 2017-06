E’ morta per cause ancora ignote all’età di 73 anni l’attrice e modella Anita Pallenberg. E’ stata fidanzata con ben tre Rolling Stones. Dapprima con Brian Jones, poi – dal 1967 al 1977 – con Keith Richards e, infine, ebbe una breve relazione con Mick Jagger. Dalla sua unione con Keith Richards sono nati tre figli: Marlon nel 1969, Dandelion nel 1972 e Tara nel 1976 morto poco dopo tempo a causa di problemi di salute.

La notizia della morte di Anita Pallenberg è stata resa pubblica da Stella Schnabel, la figlia del pittore e regista Julian Schnabel dal suo profilo Instagram. Questo il suo commiato: "Non ho mai incontrato una donna come te Anita. Non credo ci sia qualcuno nell’universo come te. Nessuno mi ha mai capito come te. Mi mostrato la vita e io, come crescere e diventare ed esistere. Ero una bambina che pensava di essere grande, ma sono diventata una donna dopo averti conosciuto. La mia migliore amica. La più grande donna che abbia mai conosciuto. Grazie per gli insegnamenti più importanti, perché sono sempre mutevoli e definitivi. Come te. Tutti cantiamo per te, come ti piaceva. Vai in pace mia madre romana, sarai sempre nel mio cuore".