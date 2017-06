L'ex Sonic Youth Lee Ranaldo pubblica un nuovo disco, il primo dopo "Acoustic dust": il lavoro si intitola "Electric trim" e uscirà per la Mute il 15 settembre.

Il disco, secondo il comunicato di lancio, vede 'ex chitarrista della band newyorchese sperimentare con elettronica e beats, è stato prodotto con Raül ‘Refree’ Fernandez e vede tra i collaboratori Sharon Van Etten e Nels Cline (Wilco). E' stato diffuso un primo estratto, "Circular (Right As Rain)":

Questa la tracklist del disco:

Moroccan Mountains

Uncle Skeleton

Let’s Start Again

Last Looks (con Sharon Van Etten)

Circular (Right As Rain)

Electric Trim

Purloined

Thrown Over The Wall

New Thing