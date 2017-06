Pharrell Williams ha pubblicato un'altra nuova canzone, intitolata "There's something special". Il brano è il secondo estratto, dopo "Yellow light", dalla colonna sonora del film di animazione "Cattivissimo me 3".

Il brano si può ascoltare qua:

Pharrell Williams è un'istituzione della saga animata: lavorò alle musiche di "Cattivissimo me", nel 2010, nel 2013 incise "Happy" e la colonna sonora del sequel, ottenendo una candidatura per la migliore canzone ai Premi Oscar del 2014. "Cattivissimo me 3" arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 30 giugno, mentre nei cinema italiani dovrebbe arrivare il 24 agosto.