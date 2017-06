Una serie di singoli fortunati e un passaparola incessante sul web sono stati la chiave con cui Greg Gonzalez e i suoi Cigarettes After Sex sono diventati una delle realtà più interessanti degli ultimi tempi, generando un crescente interesse verso l'album di debutto del gruppo americano. Tra storie in bilico tra passione carnale e amore cortese, "Cigarettes after sex" è un album dove il lato onirico e quello sanguigno convivono nella voce androgina di Gonzalez.

"Entrare nelle sonorità ammiccanti e dolenti dei Cigarettes After Sex è un’esperienza straniante in grado di catturare con pochi accordi e senza ricorrere a particolari funambolismi. Gonzales non è il genere di musicista che prende di petto le proprie esperienze, quanto piuttosto la sua è una musica liberatoria, centro di un processo catartico. Le sue sono vecchie storie d’amore per cuori spezzati e lettere che raccontano di amanti ormai consumati e ferite ancora aperte, senza risultare stucchevole ne eccezionalmente zuccheroso."

