Peccato non ci sia nessuna foto della cerimonia, come per la cerimonia che in Inghilterra ha reso Van Morrison un cavaliere. Perché vedere i rocker che ricevono l'onore reale fa sempre un certo effetto. Soprattutto se parliamo di un rocker per eccellenza, uno dei membri dei Metallica. Lars Ulrich è diventato cavaliere di Danimarca, il suo paese originario, in cui ha vissuto per 17 anni, prima di trasferirsi negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportano i media locali, la regina Margherita II di Danimarca ha conferito al batterista della band californiana la Croce dei Cavalieri dell'Ordine di Dannabrog qualche settimana fa, lo scorso 26 maggio.

Se non l'avete mai vista, ecco invece la foto di Van Morrison che si inginocchia di fronte al Principe Carlo: la cerimonia è avvenuta nel febbraio 2016