"Catalogue: 1985-2012": è questo il titolo scelto dai Pet Shop Boys per la serie di ristampe dei loro album in studio incisi per la Parlophone tra il 1985 e il 2012. I dischi pubblicati in quell'arco di tempo dal duo synthpop britannico composto da Neil Tennant e Chris Lowe tornano nei negozi in versione rimasterizzata con l'aggiunta di quelle che i Pet Shop Boys hanno battezzato "further listening", vale a dire materiale aggiuntivo (e inedito).

Le ripubblicazioni non seguiranno l'ordine cronologico: i primi titoli pubblicano, infatti, non saranno "Please" del 1986, "Actually" del 1987 e "Introspective" del 1988, i primi tre album in studio dei Pet Shop Boys, ma saranno "Nightlife" del 1999, "Release" del 2002 e "Fundamental" del 2006. Gli album verranno ri-consegnati al mercato il prossimo 28 luglio: qui le tracklist con tutti i titoli delle tracce.