Da qualche tempo a questa parte Justin Bieber sembra non avere un bel rapporto con il suo pubblico: lo scorso novembre la popstar canadese ha sferrato un pugno al volto ad un suo fan, poche settimane fa si è rivolto ad una ragazza che voleva farsi un selfie con lui con un laconico "mi fai schifo". Stavolta, però, a rimetterci è stato Justin Bieber...

Durante un recente concerto tenuto in Svezia, a Stoccolma, il cantante per poco non si è beccato una bottiglietta d'acqua in faccia. Il motivo? Si è rifiutato di cantare la sua versione di "Despacito", la hit di Daddy Yankee e Luis Fonsi: i due hanno realizzato una nuova versione del brano proprio insieme a Bieber, che per la prima volta in carriera ha inciso una canzone in lingua spagnola. Justin Bieber ha provato a cantare la canzone dal vivo, qualche giorno fa, durante un'esibizione a New York, ma il risultato è stato a dir poco imbarazzante: il cantante, che ha ammesso di avere delle difficoltà con la lingua spagnola, si è dimenticato il testo della canzone, sostituendo alle parole originali degli strani vocalizzi ("blah, blah, blah...").

"Non posso fare quella canzone. Non so le parole".

E così, dopo l'incidente di New York, per evitare altre figuracce, Bieber ha deciso di non proporre più la canzone durante i suoi concerti. Alla folla del concerto a Stoccolma ha detto:

Evidentemente, qualcuno ci è rimasto così male che ha pensato di colpire Bieber con una bottiglietta d'acqua. E non ci è riuscito davvero per poco, come potete vedere nel video che trovate qui sotto.