Niccolò Fabi torna indietro di vent'anni e pubblica una nuova versione di "Il giardiniere", uno dei singoli con cui si fece conoscere all'inizio della sua carriera. Originariamente uscita nel 1997, pubblicata all'interno dell'omonimo album in studio del cantautore romano, la canzone è stata incisa in versione rivisitata: il nuovo arrangiamento si ispira all'indie-folk americano, un po' rurale e un po' retro, a cui Fabi si è rifatto già nel suo ultimo album di inediti, "Una somma di piccole cose". A proposito di questa nuova versione della canzone, che anticipa la raccolta per i vent'anni di carriera di Niccolò Fabi in uscita ad ottobre, il cantautore dice:

"Così per la raccolta dei vent’anni di musica pubblicata mi sono rimesso a suonare un po' di canzoni vecchie. Non necessariamente le più belle. Non necessariamente quelle che sono piaciute di più. Forse solo quelle che in questo momento avrei suonato con più gusto in salotto per i miei amici. Il rapporto con le proprie canzoni è un rapporto complesso. Così come quello con i momenti o gli eventi che le hanno generate. Sono davvero fortunato a potere ancora scegliere di pubblicarle. Venti anni dopo nonostante tutto, grazie a tutto. 'Il giardiniere' è stata scritta in qualche pomeriggio intorno al 1994. 'Il giardiniere' è anche il titolo del mio primo disco. Quasi inevitabile partire da qui".



Per la nuova versione di "Il giardiniere" è stato realizzato anche un videoclip, prodotto, girato e montato da Giacomo Citro, che ricorda un po' quello del singolo "Facciamo finta", contenuto proprio all'interno di "Una somma di piccole cose": la clip alterna immagini che hanno per protagonista Niccolò Fabi in studio e i paesaggi esterni.