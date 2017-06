Live Nation, la società che ha organizzato i concerti che vedranno Tiziano Ferro protagonista sul palco dello stadio Meazza di San Siro, a Milano, i prossimi 16, 17 e 19 giugno, in collaborazione con la Questura del capoluogo lombardo ha reso note le procedure di sicurezza straordinarie che verranno adottate dalle autorità di pubblica sicurezza in occasione della residency meneghina del cantautore di Latina.

Tra le raccomandazioni generiche - come quella di presentarsi in largo anticipo ai cancelli per favorire l'afflusso del pubblico lasciando agli addetti il giusto tempo per effettuare i controlli - sono stati esplicitamente segnalati anche i varchi di accesso da utilizzare per accedere alla struttura:

Ecco, di seguito, gli ingressi consigliati:

VARCO 1-2 arrivo da piazzale Lotto

VARCO 3 arrivo da via Fetonte

VARCO 4-5 arrivo da via Achille (lato ovest) accessibile da via Patrocio, via Tesio.

VARCO 6-7 arrivo da via Tesio - varchi consigliati per chi utilizzerà la Metro M5 Lilla fermata “San Siro Stadium” o l’uscita Tangenziale Nord “San Siro” SS11.

VARCO 8 arrivo da via S. Giusto, via Dessiè.

VARCO 9 arrivo da via Capecelatro, via Don C. Gnocchi, via dei Rospigliosi

VARCO 10 arrivo da via Dessiè, via dei Rospigliosi, via Stratico, fermata Metro M5 Lilla “San Siro Ippodromo”

L'accesso alla struttura di zaini, valigie o trolley non sarà consentito.

Gli orari di apertura delle casse sono:

· Ore 11:00* Apertura cassa Ritiro Ticketone

· Ore 11:00* Apertura cassa Vendita

· Ore 17:00 Apertura cassa Accrediti

*Per il concerto del 19 giugno, la cassa vendita e di ritiro biglietti aprirà alle ore 12:00

Questi, invece, gli orari delle aperture dei cancelli:

· Ore 15:30 Ingresso Fan Club (Gate 15)

· Ore 15:45 Ingresso Prato

· Ore 16:30 Ingresso Tribune

"In un momento come questo, essere qui [ad assistere a un concerto] ha un significato diverso, siete un esempio. Non chiudetevi in casa", ha spiegato lo Ferro in occasione della data zero del suo tour, "Gli attacchi non sono casuali, sono mirati a insinuare il terrore. Chi combatte la musica, combatte la libertà. E' successo, succederà ancora, ma non ci si deve fermare".