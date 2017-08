Appena 5 anni di attività e sono più di 500 i concerti in Italia ed Europa per gli España Circo Este. La musica degli E.C.E. è Latin Pop Punk, è Tango, è Cumbia, è Reggae che esplodono dal vivo attraverso una ritmica potente e distorta. Un sound unico ribattezzato Tango-Punk. Tutto ha inizio nel 2013 quando la band pubblica l’E.P. IL BUCATESTA. LA REVOLUCIÓN DEL' AMOR, il loro primo LP, esce ad inizio 2015. In appena 18 mesi sono già ben 3 le ristampe del disco andate sold out, 120 concerti concerti in 6 diversi stati europei (Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Germania, e Repubblica Ceca), supporti ufficiali ad Artisti del calibro di Manu Chao, Gogol Bordello, Dubioza Kollektive e Shaggy ed apprezzate performance live in radio (Caterpillar Radio 2) ed in televisione (Serie TV “Tutto Può Succedere”, prima serata RAI 1). Dopo una breve pausa, in primavera del 2016 comincia il loro secondo tour europeo. Il loro nuovo album, SCIENZE DELLA MALEDUCAZIONE, è uscito in Italia il 20 gennaio 2017 per Garrincha Dischi (Lo Stato Sociale, Ex Otago, Punkreas ….) e distribuito in licenza anche in Spagna, Portogallo, Andorra e Francia (Ventilador Music) e Germania, Austria e Svizzera (T3 Records). Nelle nostre IndieMood Sessions ci regalano “Dammi un Beso”.

"Molte volte pensi che la musica si sia esaurita, che hai preso tutto, che hai già sentito tutto, che non esiste nient'altro da scoprire. Poi ti ritrovi una mattina nel mezzo di un silenzio sacro, in mezzo ai canali di Venezia, a cantare una canzone e capisci che la musica non smetterà mai di stupirti."

"Non dire a tuo figlio che sono suo padre

si potrebbe arrabbiare

si potrebbe scaldare

potrebbe chiedere dov'è la sua canzone

e se non ce l'ho

lui non parlerà più"

(Dammi un Beso – Espana Circo Este)