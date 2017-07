I Covent Garden nascono nel 2015 da un progetto di Vittorio Venerus e Lorenzo Tre, nell’aprile 2015 pubblicano il loro EP di debutto “Demantur” subito notato dall’etichetta Custom Made Music (USA) ed inserito nelle loro compilation. Qualche mese più tardi entrano a far parte di Ghostcity.collective (ITA) e formano il gruppo definitivo con l’aggiunta di Denis Carli (chitarra) e Thomas Carli (batteria). Hanno condiviso fino ad ora il palco con artisti del calibro di Brothers in Law (ITA) e The Altered Hours (IRL), al momento sono impegnati in studio alla realizzazione del loro primo LP. Nelle nostre sessions ci regalano "Lailoo".

“Il progetto Indiemood è bellissimo e il ricordo di quella giornata pure, persone gentili e professionali, che ci hanno accompagnato nella cornice suggestiva dei canali Veneziani. Grazie Indiemood!"

"...I miss everything we are never going to be..."

(Lailoo – Covent Garden)