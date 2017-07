Una giungla sonora, fatta di spunti cangianti ed inattesi, dove il confine tra uomo e animale risulta molto sottile. Un sound corposo, a tre dimensioni, che sfocia

in una sorta di grande ritmo equatoriale, capace di colpire sia alla testa e che allo stomaco.

La musica fa da precisa cornice ai protagonisti dei testi. Personaggi in cerca di una meta, che rappresentano causticamente una generazione disillusa dal mondo e dal tempo. I Caravanserai vantano un’intensa esperienza live, dal 2008 ad oggi sono saliti in tutti i palchi dei migliori rock club e festival del nord-Italia. Hanno inoltre avuto l’onore di aprire i concerti di: Jennifer Gentle + Verdena, The Veils, Brunori Sas, Punkreas, The Niro, Adriano Viterbini e molti altri.

Il loro primo full-length, Feral, è uscito nel 2015 per Garage Records, anticipato dal video del primo singolo “The Day Is One”. Nelle nostre sessions ci regalano "As a Gull In the Storm".

“Quella delle Indiemood Sessions è una realtà che va sostenuta con tenacia. Un concreto tentativo di riportare la bellezza in una città dove la bellezza sta lentamente sfocando. Un piccolo approdo che possa far sentire al sicuro questa generazione di naufraghi.”

“...I feel the darkness of human race in the heart

Little miss sunshine, please leave me alone...”

(As a Gull In The Storm – Caravanserai)