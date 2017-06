Intervistato dall'agenzia ANSA in occasione della data zero del suo nuovo tour partito domenica 11 giugno dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine), il cantautore di Latina ha voluto esprimersi circa il senso di paura che ha invistito il pubblico dei grandi eventi musicali dal vivo dopo l'attentato di Manchester dello scorso 22 maggio: "In un momento come questo, essere qui [ad assistere a un concerto] ha un significato diverso, siete un esempio. Non chiudetevi in casa", ha spiegato Tiziano Ferro, "Gli attacchi non sono casuali, sono mirati a insinuare il terrore. Chi combatte la musica, combatte la libertà. E' successo, succederà ancora, ma non ci si deve fermare".

Lo show che porterà l'artista a esibirsi dodici volte davanti al pubblico di tutta la Penisola - con le brevi residency di Milano, a San Siro (16, 17 e 19 giugno), e Roma, all'Olimpico (28 e 30 giugno) - include 29 brani, con particolare attenzione all'ultima prova in studio ma senza dimenticare cavalli di battaglia come "Xdono" o "Sere nere", e ha una durata di due ore e 20 minuti circa. Dopo gli impegni dal vivo della prossima estate Ferro tornerà in California, dove attualmente risiede, per iniziare la lavorazione del suo nuovo disco, che potrebbe uscire già nel 2018.