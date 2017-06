Che la band capitanata da Josh Homme sia prossima al lancio dell'ideale seguito di "...Like Clockwork" del 2013 non è una novità, ma i dettagli relativi al nuovo album dei Queens of the Stone Age sono ancora tutti da definire: nelle ultime ore la formazione californiana ha aggiornato il proprio sito ufficiale disseminando ulteriori indizi relativi alla propria nuova fatica in sala di ripresa.

Su quello che pare essere un televisore vintage in pessimo stato un'animazione permette ai visitatori di cambiare canale: un segnale disturbato (simulato) non permette di ascoltare nient'altro se non un fruscio piuttosto fastidioso, ma alcune sigle rappresentate nella grafica - tra le altre, “Reclaim Everything”, “Mumbo Jumbo”, “1976 Evil” e “Tutti Frutti” - parrebbero alludere a possibili titoli inseriti nella tracklist.

La data di pubblicazione del nuovo album dei Queens of the Stone Age non è ancora stata confermata: la band sarà impegnata dal vivo tra i prossimi 22 giugno e 11 agosto con una serie di date programmate tra nordamerica, Nuova Zelanda, Australia e Giappone.