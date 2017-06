Si intitola "Paranormal" il nuovo album che il re dello shock rock consegnerà ai mercati il prossimo 28 luglio: all'ideale seguito di "Welcome 2 My Nightmare" del 2011, prodotto dallo storico collaboratore di Alice Cooper (e di Pink Floyd, Lou Reed e molti altri) Bob Ezrin, hanno preso parte, in veste di ospiti, il chitarrista e frontman degli ZZ Top Billy Gibbons, il batterista degli U2 Larry Mullen e il bassista dei Deep Purple Roger Glover.

Oltre alle dieci tracce previste dalla tracklist, la confezione di "Paranormal" include anche un disco extra contenente due brani - "Genuine American Girl" e "You And All Of Your Friends" - registrati da Cooper con la sua band storica, e un live risalente al maggio del 2016 ripreso a Columbus, Ohio.

Come già riferito qualche giorno fa, online è già stato reso disponibile il brano "Paranoiac Personality":

Ecco, di seguito, la tracklist e la copertina di "Paranormal":

1. "Paranormal"

2. "Dead Flies"

3. "Fireball"

4. "Paranoiac Personality"

5. "Fallen In Love"

6. "Dynamite Road"

7. "Private Public Breakdown"

8. "Holy Water"

9. "Rats"

10. "The Sound of A"

Inediti registrati con la Alice Cooper band originale:

11. "Genuine American Girl"

12. "You And All Of Your Friends"

Registrazione dal vivo a Columbus, Ohio, 6 maggio 2016, con l'attuale Alice Cooper band:

13. "No More Mr. Nice Guy"

14. "Under My Wheels"

15. "Billion Dollar Babies"

16. "Feed My Frankenstein"

17. "Only Women Bleed"

18. "School's Out"

L'album sarà reso disponibile in vari formati, tra i quali un doppio vinile rosso sangue tirato in edizione limitata.