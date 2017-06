Bruno Mars ha portato in scena lo spettacolo del "24k Magic World tour" per la prima volta di fronte al pubblico italiano questa sera, lunedì 12 giugno, con il concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. In scaletta non solo i brani del nuovo album, uscito lo scorso novembre (tra questi anche i singoli "24k magic", "Taht's what I like" e "Versace on the floor"), ma anche hit del passato come "When I was your man", "Grenade", "Just the way you are" e "Locked out of heaven". Dopo il concerto a Bologna, giovedì sera, 15 giugno, il cantante suonerà al Mediolanum Forum di Assago per la seconda e ultima data italiana della tournée. Ecco, di seguito, alcune foto del concerto e la scaletta:

"Finesse"

"24K magic"

"Treasure"

"Perm"

"Calling all my lovelies"

"Chunky"

"That's what I like"

"Straight up & down"

"Versace of the floor"

"Marry you"

"Runaway baby"

"When I was your man"

"Grenade"

"Just the way you are"

"Locked out of heaven"

"Uptown funk"