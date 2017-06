Dopo l'annuncio di Carlo Conti ai Wind Music Awards, arrivano nuovi dettali per lo speciale dedicato Vasco Rossi per la serata dell’1 luglio su Rai Uno: come annunciato, non sarà una diretta integrale del concerto che il 1 luglio il rocker di Zocca terrà Modena Park - questa modalità sarà riservata ad una trasmissione in centinaio di cinema e in alcuni palazzetti sparsi in tutta Italia.

Sarà invece una "diretta" tra virgolette, condotta da Paolo Bonolis - in libera uscita temporanea da Mediaset, come già successo in passato.

Scrive Blogo che la formula sarà quella di una sorta di "dietro le quinte", con "uno studio ricavato di fronte al paco, riceverà gli ospiti Vip che saranno lì per vedere il concerto e racconterà con loro e con altri personaggi le storie legate a Vasco Rossi e che hanno contribuito a fare di lui un mito".

A questo formato si aggiungeranno delle finestre sul concerto, e l'interazione con eventuali ospiti che, scrive sempre Blogo "al termine della loro esibizione saranno poi nello studio di Vasco per parlare della loro performance, ma anche del loro rapporto con Vasco".