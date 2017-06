Tiziano Ferro ha debuttato con il tour de "Il mestiere di vivere": la prima data si è svolta ieri, 11 giugno, allo stadio Teghil Lignano Sabbiadoro. In scaletta 29 brani, con Il cantautore di Latina accompagnato da Luca Scarpa (director e piano), Davide Tagliapietra (chitarra), Alessandro De Crescenzo (chitarra), Reggie Hamilton (basso), Christian Rigano (tastiere), Andrea Fontana (batteria). “La cosa più bella e più importante dell’andare in tour è creare questo momento di intimità con le persone, perché per me l’intimità non è lo stare da soli in una stanza, è l’avere la disponibilità all’ascolto. Quindi, anche in uno stadio si può essere intimi”, ha commentato Tiziano incontrando la stampa prima del concerto.

Tiziano ha cantato sotto un soffitto di luce LED do 20x7 metri, che si sposta in alto e in basso e ruota, con ffetti pirotecnici ai laser, all'acqua, reale e ripresa e riprodotta virtualmente anche sugli schermi. Lo show design è Claudio Santucci per Gio Forma, la regia live e contenuti video è di romain Sabella per Clonewerk, il kight design: Giovanni Pinna. "Volevo evitare il rischio di ripetermi. Quello era uno show 'fuori', questo parte 'da dentro' e a caratterizzarlo è l'acqua, elemento mutevole che mi rappresenta molto. C'è Beyoncé, Sia, Ed Sheeran, Rihanna: a colpirmi sono stati quelli che non hanno paura di osare. E' come se Drake incontrasse Tenco".

Questa la scaletta



01 - “ Stream “ Opening

02 - Il Mestiere Della Vita

03 - Epic

04 -"solo" È Solo Una Parola

05 - L'amore È Una Cosa Semplice

06 - Valore Assoluto

07 - Il Regalo Più Grande

08 - R&b Medley (My Steelo - Hai Delle Isole Negli Occhi - Indietro)

09 - La Differenza Tra Me E Te

10 - Ed Ero Contentissimo

11 - Sere Nere

12 - Perdono

13 - Medley Electro Dance (Il Sole Esiste - Senza Scappare Mai Piu’ – E Raffaella E’ Mia)

14 - Ti Scatteró Una Foto

15 - Acoustic Medley (Imbranato- Troppo Buono- E Fuori E’ Buio)

16 - Per Dirti Ciao

17 - La Fine

18 - Lento\veloce

19 - Rosso Relativo

20 - Stop! Dimentica

21 - Xverso

22 - Alla Mia Età

23 - L'ultima Notte Al Mondo

24 - Mi Sono Innamorato Di Te

25 - Incanto

26 - Lo Stadio

Encore:

27 - Il Conforto

28 - Non Me Lo So Spiegare

29 - Potremmo Ritornare

Le prossime date del tour:

16 giugno?? - MILANO ??Stadio San Siro

17 Giugno? - Milano ?stadio San Siro

19 Giugno? - Milano,? Stadio San Siro

21 Giugno - Torino?? Stadio Olimpico

24 Giugno ??- Bologna?? Stadio Dall’ara

28 Giugno - ??roma ??stadio Olimpico

30 Giugno - Roma ?stadio Olimpico

4 Luglio ?bari - ?arena Della Vittoria

5 Luglio ??bari?? - Arena Della Vittoria

8 Luglio ??messina?? - Stadio San Filippo

12 Luglio?? Salerno?? - Stadio Arechi

15 Luglio ?firenze? - Stadio Franchi