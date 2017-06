Il promoter Indipendente Concerti ha diffuso le informazioni di accesso per il concerto che segna il ritorno dei Radiohead in Italia, mercoledì 14 giugno, alla QVisarno Arena, Parco delle Cascine di Firenze, per la prima delle due date italiane della band capitanata da Thom Yorke. Ci sono ancora biglietti disponibil per il concerto, nelle consuete prevendite. Le casse verranno aperte da martedì 13/6, dalle ore 12 fino alle ore 20 e il 14/6 dalle 10 alle 21 per il cambio delle prenotazioni e per l’eventuale acquisto di biglietti.

Questi gli orari della giornata

Apertura Cancelli ore 15:00

JUNUN on stage: ore 18:45

JAMES BLAKE on stage: 19:45

RADIOHEAD on stage: ore 21:30

Sono previsti quattro punti d’ingresso, a seconda del biglietto e del relativo settore. Gli ingressi sono così posizionati:

Verde: Piazzale delle Cascine

Giallo: Piazzale Jefferson

Rosso: Piazza Puccini (riservato W.A.S.T.E.)

Blu (omaggi e disabili): Via delle Cascine.

Il promoter scrive:

Raccomandiamo al pubblico di raggiungere l’area del concerto il prima possibile, entro e le ore 16:30 per far in modo che tutte le abituali procedure di ingresso possano essere svolte in maniera regolare senza subire rallentamenti.

La Visarno Arena si trova all’interno dell’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, la principale area verde di Firenze. La struttura si trova a due chilometri dalla Stazione SMN. Con i mezzi, si raggiunge dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella con la linea Ataf 17 in direzione Cascine. Tempo medio di percorrenza 15 minuti. Per le Moto: parcheggio riservato in piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del parco delle Cascine. Per le bici: èarcheggio in prossimità del piazzale delle Cascine, a pochi metri dall’ingresso verde della Visarno Arena. A: da piazza Stazione, via della Scala (direzione Porta al Prato), viale Fratelli Rosselli (direzione Cascine), piazza Vittorio Veneto. Per le auto, le informazioni di parcheggio per le auti e tutte le altre informazoni sull'area sono qua.

Questa la mappa dell'area: